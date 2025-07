Hay’ado hor leh oo qaylo dhaan ka soo saaray masiibada bani’aadantinimo ee Gaza

Hay’addan iyo Israel-ba waxay ku guuldareysteen in ay wax ka qabtaan baahiyaha aasaasiga ah ee dadka reer Gaza, waana tan keentay in 25 dowladood oo u badan xulafada Israel ee reer galbeedka ay Isniintii Tel Aviv ka dalbadaan inay si degdeg ah awood ugu siiso Qaramada Midoobey iyo hay’adaha kale ee bani’aadantinimada inay si badbaado leh oo waxtar leh u gutaan shaqadooda naf badbaadinta.

Hay’adda GHF ayaa 27-kii bishii May gargaar qaybin ka bilowday gudaha Gaza, iyadoona gargaarka ay bixiso lagu sheegay dhibic bad ku dhacday oo kale, marka loo eego heerka gaajada baaxadda leh ee ka jirta Marinka Gaza, tiiyoo haddana aanu gargaarkeedu si badbaado leh u gaarin dadka yar ee nasiibka u yeesha in ay cunto ka helaan xarumaheeda.

Tess Ingram ayaa sheegtay in hannaanka daryeelka caafimaadka ee lagu daweeyo carruurta uu ku dhow yahay in uu baaba’o, maadaama aysan Israeli ogoleyn in kolonyada gargaarka raashiinka iyo sahayda caafimaadka ee ku xaniban xuduudaha Marinka Gaza ay gudaha u soo galaan Gaza.

Guddiga Caalamiga ah ee Badbaadinta (IRC) ayaa sheegay in kooxahooda ay soo sheegeen in ay korortay tirada carruurta Gaza ee loola cararayo isbitaalada, sababo la xiriira xaaladaha nafaqo xumada iyo gaajada ee maalmihii la soo dhaafay aadka ugu baahay Marinka Gaza.