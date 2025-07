Raysal Wasaaraha Ingiriiska oo mar kale si adag uga hadlay xaaladda Gaza

Israel ayaa la sheegay in ay Jimcihii ogolaatay in Dowladaha Jordan iyo Emirate-ka Carabta ay xagga hawada gargaar uga daadiyaan Falastiiniyiinta ku nool Marinka Gaza.

“Waxa Gaza ka jiro waa masiibo bani’aadantinimo, waana in hadda la soo afjaraa.” Ayuu yiri Raysal Wasaare Starmer oo dhanka kalena sheegay in dowladdiisu ay dooneyso in ay caawiso dadka reer Gaza.

Raysal Wasaaraha Ingiriiska ayaa Sabtidan sheegay in ay tahay in si dhakhsa ah wax looga qabto dhibaatada bani’aadantinimo ee ka taagan Marinka Gaza.

Raysal Wasaaraha Ingiriiska, Keir Starmer ayaa mar kale si adag uga hadlay xaaladda cakiran ee ka jirta Marinka Gaza, isagoona ku baaqay in si degdeg ah loo dhameeyo masiibada bani’aadantinimo ee Gaza, waana markii saddexaad oo dowladda uu hoggaamiyo ay toddobaadkan oo keliya baaq ka soo saarto in la soo afjaro masiibada gacan ku sameyska ah ee ay Israel ka abuurtay dhulka ay go’doomisay.