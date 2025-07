Israel oo xoojisay hawlgalkeeda militari ee Gaza iyo dad badan oo ku dhimanaya

Wasaaradda ayaa Sabtidan sheegtay in dhimashada dadka rayidka ah ay si xowli ah u kordheyso, iyadoona xustay in tan iyo bilowgii dagaalka tirada dadka ku dhintay weerarada Israel ay gaartay 59,733 Falastiiniyiin ah iyo dhaawaca 144,477 kale.

Qoysaska barakacayaasha iyo kuwii horey u degaana Deir Al-Balah ayaa isaga barakacaya guryahooda iyo teendhooyinka ay halkaasi ka sameysteen, iyadoo Israel ay dadka ku amartay in ay taggaan deegaanka koonfurta ku yaala ee Al-Mawasi, balse qoysaska qaar ayaa la sheegay in ay gabaad ka raadsanayaaan deegaanada dhaca waqooyiga Marinka Gaza, sababtoo ah waxay ogyihiin in Al-Mawasi aysan qaabili karin barakacayaasha intaasi le’eg.

Magaaladan ayaa waxaa xarumo iyo xafiisyo ku leh hay’adaha ka shaqeeya arrimaha bani’aadantinimada iyo kuwa xuquuqul insaanka. Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa mar sii horreysay sheegtay in Ciidamada Israel ay 21-kii bishan weerareen guriga shaqaalaheeda iyo bakhaarka ugu weyn ee ay ku leeyihiin Deir Al-Balah.

Bayaan ay si wadajir ah u soo saareen Militariga Israel iyo Hay’adda Sirdoonka Gudaha ee Shin Bet ayaa lagu sheegay in ay iska kaashadeen dilka dagaalyahan Falastiini ah, oo isku dayayay in uu fuliyo weerar qarax oo ka dhan ah Ciidamada Israel ee halkaasi hawlgalka ka wada.