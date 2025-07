Dad kale oo gaajo ugu geeriyooday gudaha Gaza

Cadaadiska muuqda iyo kan daahsoon ay Israel kala kulmeyso hoggaamiyeyaasha caalamka ayaa ugu yaraan ku khasbaya in ay sidaan u dhaanto shacabka ay nolosha ku ciriirisay, iyadoo la ogyahay in aysan dilka ka joojin doonin, inta uu dagaalkan socdo.

Israel ayaa la aaminsan yahay in ay dareensan tahay in bulshada caalamka ay ka carreysan tahay ficiladeeda bani’aadantinimada ka baxsan ee ay ka waddo Gaza, isla-markaana aysan dadka rayidka ah ku sii hayn karin quusta ay ku nool yihiin.

IRC waxay sheegtay in carruurta Gaza oo lagu qiyaaso illaa milyan ay qaar badan oo ka mid ah wajahayaan xaalad nafaqo xumo, sababtoo ah Israel oo aan ogoleyn in gargaar badan uu galo Gaza.

Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa xaqiijisay in dadku ay wei gaajo ugu dhimanayaan Marinka Gaza, iyadoona sheegtay in ay diiwaangelisay kiisas cusub oo dhimasho ah, oo sida ay sheegtay ka dhashay gaajeysiinta ay Israel ku hayso dadka shacabka ah.