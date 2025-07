Militariga Israel oo sheegay inay dabcinayaan xayiraadaha gargaarka ee Gaza

Hay’adaha caalamiga ah ayaa tallaabadan ku sheegay mid aan waxtar lahayn oo khatar ku ah kuwa dhulka jooga, waxayna soo jeediyeen in habka ugu wanaagsan ee gargaarka lagu gayn karo Gaza uu yahay in la furo waddooyin bani’aadantinimo oo dhulka ah, si wax looga qabto xaaladda ka sii dareysa ee dadka rayidka ah.

Jimcihii ayaa waxaa suuqa soo galay warar sheegaya in Israel ay ogolaatay in dalalka Jordan iyo Emirate-ka Carabta ay hawada gargaar uga daadiyaan Falastiiniyiinta ku nool Marinka Gaza.

Warkan ka soo yeeray Israel ee gargaarka loogu ogolanayo meelaha qaar ee Gaza ayaa imanaya, ka dib markii hay’adaha caalamiga ah ay ka horyimaadeen in dalalka gobolka qaarkood ay u ogolaaneyso in ay hawada gargaar uga soo daadiyaan dadka reer Gaza.

Militariga Israel oo beeninaya in dadka Gaza ay gaajo la ildaran yihiin ayaa warkooda ku sheegay “Kani waa olole been abuur ah oo Xamaas ka yimid.”

Militariga Israel ayaa sheegay in tallaabadan loo qaadayo, si wax looga qabto xaaladda bani’aadantinimo ee Gaza, inkastoo ay beeniyeen in wax gaajo ahi ka jirto gudaha Gaza.

Warka ayaa lagu sheegay in meelaha ay shacabka ku badan yihiin la ogolaan doono in hay’adaha samafalka ay xagga cirka xirmooyin gargaar ahi uga soo daadiyaan reer Gaza.

Taliska Militariga Israel ayaa sheegay in ay qaadayaan xayiraadaha gargaarka ee qaybo ka mid ah Marinka Gaza, si hay’adaha bani’aadantinimada loogu ogolaado in ay hawada gargaar uga soo daadiyaan dadka rayidka ah.