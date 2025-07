Dagaal ka dhacay Degmada Doolow ee Gobolka Gedo

Shaqaalaha hay’adaha bani’aadantinimada ee xarumaha iyo xafiisyada ku leh magaalada ayaa kuu sheegaya in dadka qaarkood ay la anfariirsan yihiin madaafiicda aan kala joogsiga lahayn ee ay Ciidamada Itoobiya ku harqiyeen magaalada, isla-markaana uu jiro gadood shacab oo ka dhan ah Ciidamada Itoobiya. Doolow ayaa ah magaalo ay dadku ku badan yihiin, waxaana sanadihii u dambeeyay ku soo badanayay qoysaska barakacayaasha ee ka imanaya deegaanada kale ee Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Doolow waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah magaalooyinka dalka ee ay qoysaska barakacayaasha aadka u degan yihiin. Barakacayaasha ugu badan ayaa la sheegaa in ay ku nool yihiin Muqdisho iyo Baydhabo.

Ma cadda in Ciidamada Itoobiya ee ku lugta lahaa dagaalka ka dhacay gudaha magaalada ay yihiin kuwa ilaaliya amniga Garoonka Doolow iyo in ay yihiin kuwo ka soo gudbay dhinaca xuduudda, laakiin madaafiicda ayaa la arki karay in ay ka soo dhaceysay jihada xuduudda Itoobiya iyo dhinaca Garoonka Diyaaradaha. Doolow ayaana ku taala xadka uu Gobolka Gedo la wadaago Itoobiya.

Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Ciidanka Nabad Sugidda ay iska caabiyeen ciidamadii wada socday, taas oo keentay in ciidamo hor leh oo kuwa Itoobiya ah ay hareereeyaan aaggaasi.