5 ka mid ah Militariga Israel oo lagu dilay waqooyiga Gaza

Hay’adaha caalamiga ah ee ka hawlgala Marinka Gaza ayaa qaylo dhaan ka muujinaya masiibada bani’aadantinimo ee ka jirta dhulka go’doonsan, waana xilli is hortaaga Israel ee gargaarka bani’aadantinimo ee ka dhalatay in dadka qaarkii ay gaajo ugu dhintaan gudaha Gaza.

