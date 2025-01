66 qof oo ku dhintay dab ka kacay hotel ku yaala dalka Turkiga (SAWIRRO)

TMMOB ayaa sheegtay in rabay in qalabkaasi lagu xiro hotelka sanadkii 2008, laakiin aan lagu rakibin.

Gudoomiyaha Gobolka Bolu, Abdulaziz Aydin ayaa sheegay in wararka horudhaca ah ay sheegayaan in dabka uu ka kacay qaybta maqaayadda ee dabaqa afaraad ee hotelka, uuna ku fiday dabaqyada kore.

Wasiirka Caddaaladda, Yılmaz Tunç ayaa sheegay in 12 saacadood ay qaadatay in la baqtiiyo dabka, isaga oo intaasi ku daray in afar qof la soo xiray oo uu ku jiro mulkiilihii hotelkaasi.