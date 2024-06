79 sano ka dib oo Salaadda Ciidda lagu tukaday Masjidka Kariye

Hadda, dhowr sano oo ay socotay dadaalada wax lagaga bedelayo qaab dhismeedka madxafkaasi ayaa 6-dii bishii May ee sanadkan ay suurtagashay in lagu soo celiyo goob lagu cibaadeysto, waxaana si rasmi ah loogu dhawaaqay dib u furista Masjidka Kariye, iyadoo muuqaalkii hore ee dhismaha uu is bedel weyn ka muuqanayo.

Madaxweynaha ayaa muddo haatan laga joogo afar sano digreeto Madaxweyne ku soo saaray in dib loo furo masaajidkaasi, si ay ugu cibaadeystaan ummadda Muslimiinta. Digreetada Madaxweyne Erdogan ayaa ku taariikheysneyd 21-kii bishii August ee sanadkii 2020. Amarkiisu waxa uu yimid bil uun ka dib, ka gadaal markii Maxkamadda Sare Turkiga ay soo saartay go’aan muran badan dhaliyay, oo ay ku sheegeysay in Madxafka Hagia Sophia lagu celiyo masaajid. Maxkamadda ayaana nasakhday go’aankii Golaha Wasiirada ay soo saareen sanadkii 1934-kii ee Hagia Sophia lagaga dhigay madxaf. Hay’adda UNESCO ayaana Dhismaha Hagia Sophia u aqoonsatay Dhaxal-adduun.