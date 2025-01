90 Falastiiniyiin ah oo laga sii daayay Xabsiga Ofer (SAWIRRO)

Guterres ayaa sheegay in Qaramada Midoobey ay diyaar u tahay in ay taageerto hirgelinta heshiiska, isla-markaana ay sare u qaaddo bixinta gargaarka bani’aadantinimo ee joogtada ah ee shacabka Falastiin.

Shaqaalaha Laanqeyrta Cas ayaa si dhow u hubinayay aqoonsiga maxaabiista Falastiiniyiinta ee magacyadooda lala wadaagay, isla-markaana ay Xamaas dalbatay in lagu soo sii daayo maalinta koowaad ee heshiiska xabad joojinta Gaza iyo maxaabiis is dhaafsiga ee iyaga iyo Israel, waana sababta ka dambeysay dib u dhaca ku yimid waqtigii lagu waday in dadkaasi lagu sii daayo.