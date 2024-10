97 qof oo Korean ah oo laga daadgureeyay dalka Lubnaan (SAWIRRO)

Dowladaha shisheeye ayaa waxay ka walaacsan yihiin in weerarkii Iran ay Talaadadii ku qaadday Israel uu bilow u noqdo dagaal goboleed, waana xilli Israel ay ku hanjabtay in ay si adag uga aargudan doonto Iran, iyadoo ayna Iran wacad ku martay in ay ka bixin doonto jawaab aan la mahdin.

Dowladaha sisheeye ayaa ka baqdin qaba in uu jiitamo dagaalka Israel & Xisbullah iyo in Iran ay si toos ah ugu soo biirto dagaalkaasi.