Aabe Cabdicasiis Maxamed oo muddo dheer ka dib ogolaaday in la aaso marxuumad Luul

Qoyska ayaa si adag uga biyo diiday in ay mag ama diyo qaataan amaba inay xitaa wax wada hadal ah ka galaan dilka gabadhooda, tiiyoo aad mooddo in weli ay ku taagan yihiin.

“Waxaan ku taagnaa in badan in aanan duugaynin gabadhayda, marka maanta waxaan garanay inaan aaso, maxaa yeelay bil Ramadan ayaa soo socoto, afurkeeda oo janada inay ka qayb qaadato oo meesha inay ku afurto ayaan niyaysanay.” Ayuu yiri Cabdicasiis Maxamed.

Qoyska Luul Cabdicasiis Maxamed ayaa sheegay in hadda ay diyaar u yihiin in ay aasaan marxuumad Luul Cabdicasiis, ka dib markii Maxkamadda Gobolka Banaadir ay maanta xukun dil ah ku xukuntay Sayid Cali Macalin Daa’uud, oo ah saygeedii, kuna eedeysnaa in nolosha uu ku gubay.