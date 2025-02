Abu Ubaida oo ku dhawaaqay in Xamaas ay hakisay sii deynta maxaabiista Israeliyiinta

Wuxuu sheegay in Israel ay dib u dhigeyso in qoysaska barakacayaasha ah ay si caadi ah ugu soo laabtaan guryahooda, iyadoo la beegsaneysa duqaymo iyo rasaas ka dhaceysa meelo kala duwan oo ka tirsan Marinka Gaza, mana ogola buu yiri in sahayda gargaarka ee nooc kasta leh ay soo gasho, sidii lagu heshiiyay.

Xamaas ayaa sheegtay in heshiiskii lagu heshiiyay uu ka hirgeli la’yahay dhanka Israel, ka dib markii ay sheegtay in ciidamadeeda ay beegsanayaan dadka rayidka ah, ayna ugu dambeysay dhacdadii saddexda qof ku dhinteen ee Axaddii ka dhacday Marinka Gaza.