Afhayeenkii Ururka Xisbullah oo la xaqiijiyay in la dilay

Warbaahinta ayaa fahamsan in Afif uu ahaa nin aan is qarin, isagoo ka warqabay in ay dagaal adag ku jiraan, waxaana uu caan ku ahaa shirarkiisii jaraa’id ee Caasimadda Beirut.

Taliska Militariga Israel oo bilowgii diiday inay ka hadlaan duqaynta lagu dilay ninkaasi ayaa bayaan ay xalay shaaciyeen ku sheegay in Afif uu door weyn ku lahaa hawlgalada militari ee Xisbullah. Bayaanka ayaa lagu sheegay in uu Xoogaga Xisbullah ku dhiirigelin jiray weerarada ka dhanka ah Israel.