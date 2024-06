Ahmadinejad oo mar kale isu soo sharaxay xilka madaxtinimada Iran iyo caqabadda ku horgudban

Dastuurka Iran ayaa qeexaya in haddii uu geeriyoodo Madaxweynaha in booskiisa uu buuxinayo Madaxweyne Kuxigeenka 1aad, illaa iyo inta laga qabanayo doorasho madaxtinimo, muddo 50 maalmood gudahood.

Golaha Ilaalada Kacaanka ayaa Ahmadinejad sanadkii 2017 ka mamnuucay in uu ka qaybgalo doorashadii xilligaasi ka qabsoomtay dalkaasi ee dib loogu soo doortay Ex Madaxweyne Hassan Rouhani.

Golaha ayaa lagu wadaa in maalinta Talaadada ah ay bilaabaan isku shaandheynta musharaxiinta, taas oo socon doonto muddo lix cisho ah, ka dibna ay 11-ka bishan ku dhawaaqi doonaan liiska musharaxiinta la ansixiyay. Bulshada qaybteed ayaa ka walaacsan in Madaxweynihii hore mar kale laga reebo tartanka.

Madaxweynihii hore ee Iran iyo musharaxiin kale ayaa maanta iska diiwaangeliyay Wasaaradda Arrimaha Gudaha, maalin ka hor inta aysan dhammaan xilliga la muddeeyay in la is diiwaangeliyo.

Madaxweynihii hore ee Iran, Mahmoud Ahmadinejad ayaa mar kale isu soo sharaxay jegada madaxtinimada ee dalkaasi, ka dib geeridii Madaxweyne Ebrahim Raisi oo 20-kii bishii May la xaqiijiyay in uu ku geeriyooday shil diyaaradeed oo ka dhacay dalkaasi.