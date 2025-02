Al Shabaab oo abaabul ciidan ka waddo galbeedka Gobolka Hiiraan

Dhaqdhaqaaqoodan ayaa loo maleynaya in uu qayb ka yahay diyaargarowga ay ugu jiraan in ay kaga hortaggaan hawlgalka ciidamada.

Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Shabaabku ay dhaqdhaqaaqooda xoogiisa ka wadaan deegaanada Buq Aqable iyo Mukeyle, maadaama ay ogyihiin in ciidamada ay halkaasi ku soo socdaan, haddii ay lumiyaan gacan ku haynta Jicibow.