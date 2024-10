Amnesty International oo Israel ku eedeysay inay marin habaabineyso dadka Lubnaan

Agnes Callamard ayaa sheegeysa in Israel ay u baahan tahay inay xaqiijiso in aysan ciidamadeedu waxyeelo u gaysan shacabka Lubnaan.

Hay’addu waxay sheegtay in dadka nugul, sida naafada, dadka da’da ah iyo carruurta ay tahay in la hubiyo inay si nabad ah u barakacaan, haddii dalka oo dhan ay xaalad dagaal ah gelisay.

Hay’adda Amnesty International waxay xaqiijisay in baaritaanada ay sameysay ay ku ogaatay in Israel ay dadka rayidka ah ee degan koonfurta Magaalada Beirut iyo koonfurta Lubnaan ay fartay inay ka barakacaan guryahooda, hase ahaatee aysan siinin macluumaad muhiim ah, sida waddooyin ammaan ah iyo meelaha kale ee ay rayidku badbaadada u doonan karaan.