Amnesty International oo ku baaqday in la baaro dembiyada Israel ee Gaza

Israel ayaa loo badinayaa in aan loo ciqaabi doonin dembiyada ay weli ka waddo dhulka ay sida weyn u go’doomisay, marka aad eegto in Mareykanka uu gadaal ka taagan yahay, ha yeeshee tani macnaheedu ma ahan inaysan noqoneyn dowlad go’doon ah, marka aad milicsato carrada xoogga leh ee bulshada caalamka iyo dowladaha diidan dhiigga ay daadineyso.

Amnesty ayaa xaqiijisay in ay heshay caddeymo muujinaya in diyaaradaha Israel ay soo rideen bam uu culeyskiisu yahay 113kg (249 rodol) ama GBU-39s, kaas oo ay ka dhashaan jajabyo biro ah oo boqolaal mitir wax ka dila.

Amnesty waxay sheegtay in ay aqoonsatay afar dagaalyahan oo lagu dilay weerarka, balse waxa ay su’aal gelisay sheegashada Israel, ee ah in ay adeegsatay gantaalka ugu yar ee ay ridi karaan diyaaradaheeda dagaalka, iyadoona sheegtay in weerarku uu u muuqday mid aan loo meel dayin.

Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey oo fadhi degdeg ah ka yeesay weerarkaasi ayaa taageeray amarkii 24-kii bishii May ka soo baxay Maxkamadda Caddaaladda Caalamiga ah ee ICJ, kaas oo Israel looga dalbanayay in ay si degdeg ah u joojiso weeraradeeda Rafah, balse ay dhegaha ka fureysatay.

Hay’adda ayaa si gaar ah u codsatay in baaritaan lagu sameeyo weerarkii xagga cirka ahaa ee ay Israel 26-kii bishii May ku qaadday xeradii dadka barakacayaasha deganaayeen ee xaafadda Tel Al-Sultan ee galbeedka Rafah. Duqayntaasi ayaa waxaa ku dhintay 45 qof, tobanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Dhibaneyaasha ayaa u badnaa hooyooyin iyo carruur.