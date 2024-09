António Guterres “Dhimashada iyo burburka Gaza waa kuwii ugu xumaa ee aan arko”

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, António Guterres ayaa dhimashada faraha badan iyo burburka baahsan ee Marinka Gaza ku tilmaamay kuwii ugu xumaa ee uu arko.

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey ayaa muujiyay, sida uu uga xun yahay xaaladda ba’an ee bani’aadantinimo ee ka jirta Marinka Gaza oo dhan.

Xoghayaha oo wareysi siiyay Wakaaladda Wararka AP ayaa sheegay in Qaramada Midoobey ay horey u dalbatay, haddana ay ku celineyso in si degdeg ah loo joojiyo dhimashadii iyo burburkii ugu xumaa ee uu arko, tan iyo markii uu xafiiska la wareegay, toddobo sano ka hor.

“Heerka dhibaatada aan ku aragno Gaza waa mid aan horey loo arag.” Ayuu yiri Xoghayuhu oo intaa raaciyay “Weligay ma arag heerka dhimashada iyo burburka heerkan oo kale ah, sida aan ku aragno Gaza, dhowrkii bilood ee la soo dhaafay.”

Waxa uu sheegay in ay tahay wax aan macquul ahayn in loo maleeyo in Qaramada Midoobey ay door ku yeelan karto mustaqbalka Gaza, ha ahaato in ay maamusho dhulkaas ama inay u dirto ciidan nabad ilaalin ah, sababtoo ah buu yiri uma badna In Israel ay aqbasho doorka Qaramada Midoobey.

Cilaaqaadka Qaramada Midoobey iyo Israel ayaa gaaray meeshii ugu hooseysay, ka dib markii Qaramada Midoobey ay marar badan dhalleeceysay masiibada bani’aadantinimo ee gacan ku sameyska ah ay Israel ka abuurtay Marinka Gaza.

António Guterres, Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey ayaase sheegay in Qaramada Midoobey ay diyaar u tahay in ay taageerto xabad joojinta Gaza iyo in ay ka jawaabto baaq kasta oo caalamka kaga yimaada.

“Qaramada Midoobey waxa ay Bariga Dhexe ku lahayd hawlgal militari oo loo yaqaan UNTSO, tan iyo 1948-kii.” Ayuu yiri Guterres.

“Dabcan waxaan diyaar u noqon doonnaa inaan samayno wax kasta oo Beesha Caalamka ay ina weydiisato. Su’aashu waxay tahay in dhinacyadu aqbali doonaan, gaar ahaan haddii Israel aqbali doonto.” Ayuu sii raaciyay Guterres.

Weerarada cadowtinimada ee ay Israel ka waddo Marinka Gaza ayaa galaaftay nolosha in ka badan 41 kun oo qof, waxaana ku dhaawacmay ku dhawaad 95 kun oo kale.

Dagaalkan ayaa keenay burbur baahsan iyo weliba barakac 90% oo dadka Gaza ah. Tirada dadka Gaza ayaa lagu sheegaa 2.3 milyan oo qof.