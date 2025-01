António Guterres oo Israel u diray baaq la xiriira UNRWA

Sharciyadan cusub ee Israel ku mamnuuceyso UNRWA ayuu qorshuhu yahay in Tel Aviv ay dhaqangeliso Khamiista berrito ah, waxayna tani sare u qaadi doontaa rajada xumada in muddo ahba ka jirtay dhulka Falastiiniyiinta ee la haysto.

Israel ayaa bishii January ee sanadkii hore sheegtay in 12 ka mid ah Shaqaalaha Hay’adda UNRWA ay ka qayb qaateen weerarkii 7-dii bishii October ee sanadkii 2023, iyadoo aan soo bandhigin wax caddeymo ah. Israel ayaa sidoo kale waxay bartamihii sanadkii hore ay sheegtay in dagaal-yahanada Falastiiniyiinta ay ka mid yihiin shaqaalaheeda.

Xoghaye Guterres ayaa sheegay in UNRWA ay tahay hay’ad aan la bedeli karin, marka aad eegto howlaha baaxadda leh ee ay u hayso Falastiiniyiinta iyo iyadoo aysan jirin hay’ad kale oo u diyaarsan in shaqadaasi ay qabato.

Xoghayaha ayaa Isniintii warqad uu u qoray Safiirka Israel u fadhiya Qaramada Midoobey, Danny Danon kaga codsaday in dowladdiisu ay ka laabato sharciyadan, oo lagu wado in toddobaadkan la dhaqangeliyo.