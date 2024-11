António Guterres oo ugu yeeray dalalka in la fuliyo amarka Maxkamadda ICC

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, António Guterres ayaa ugu baaqay dhammaan dalalka inay ixtiraamaan sharciga caalamiga ah, ka dib markii Maxkamadda Dembiyada Caalamiga ah (ICC) ay Khamiistii soo saartay waaran lagu soo xirayo Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu, Wasiirkiisii hore ee Difaaca, Yoav Gallant iyo Taliyaha Militariga Xamaas, Mohammed Deif oo lagu eedeeyay inay gaysteen dembiyo dagaal.

Xoghaye Guterres ayaa ka dalbaday saxiixayaasha maxkamadda in ay ogolaadaan in sharciga caalamiga ah uu shaqeeyo, isla-markaana ay u hoggaansamaan.

Afhayeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, Stephane Dujarric oo Warbaahinta la hadlay ayaa ugu baaqay dalalka xubnaha ka ah inay ilaaliyaan waajibaadka ka saaran sharciga caalamiga ah.

Afhayeenka ayaa tilmaamay in Xoghaye Guterres uu si buuxda u ixtiraamayo go’aanka iyo shaqada maxkamadda, isaga oo muujiyay in maxkamaddu ay u madaxbannaan tahay shaqadeeda.

“Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey wuxuu ixtiraamaya shaqada iyo madaxbannaanida Maxkamadda Dembiyada Caalamiga ah ee ICC.” Ayuu yiir Afhayeenku.

Stephane Dujarric ayaa meesha ka saaray in xiriirka uu Guterres la leeyahay Garsooreyaasha Maxkamadda ICC ay wiiqi karto waaranka soo qabashada ee Madaxda Israel, waana xilli xiriirka Guterres iyo Hoggaamiyaha Israel uu gaaray meeshii ugu hooseysay, ka dib markii Qaramada Midoobey ay si adag u cambaareysay, isla-markaana ay uga hortimid hawlgalka aan kala sooca lahayn ee ay Israel ka waddo Gaza.

Dujarric ayaa intaasi ku daray in qof kasta oo maxkamaddu ay soo eedeyso uu la kulmi doono in laga mamnuuco Shirarka Qaramada Midoobey, iyadoo aan loo eegeyn dalka lagu qabanayo amaba Xarunta Qaramada Midoobey ee Magaalada New York.

Tani waa mid siyaasad ahaan sii go’doomineyso Israel, bacdamaa ay dharbaaxooyin waaweyn oo siyaasadeed ay kala kulantay weeraradeeda dadka badani ku dhimanayaan ee ka sii socdo Marinka Gaza. Dagaalka Gaza ayaa suuraad xumeeyay muuqaalkii Israel ee dunida.

Go’aanka maxkamadda ayaa soo baxay, ka dib markii Hay’adaha Qaramada Midoobey iyo kuwa kale ee caalamiga ah ay sheegeen in waxa ka socdaa Gaza ay yihiin xasuuq iyo dembiyo dagaal, iyadoona ay hay’adahan ka dhawaajiyeen in Ciidamada Israel ay kooxaha gargaarka ka hortaagan yihiin in ay kaalmada bani’aadantinimo gaarsiiyaan dadka aadka ugu baahan.

Dhammaan hay’aduhu waxay caddeeyeen in Israel ay si joogta ah ugu xadgudbeyso shuruucda caalamiga ah ee bani’aadantinimada iyo kan dagaalka.

Inkastoo Maamulka Madaxweyne Joe Biden uu si adag uga horyimid amarka maxkamadda, haddana Senator-ka Mareykanka ee Bernie Sanders ayaa sheegay in go’aanku uu yahay jidka saxda ah ee sharcigu uu ku shaqeynayo, laguna gaarayo in caddaalad la helo.

Bernie Sanders ayaa sheegay in Netanyahu, Gallant iyo Mohammed Deif ay ka masuul yihiin weeraro galaaftay nolosha dad fara-badan.

“Dhammaantood waxay gaysteen weeraro aan kala sooc lahayn oo ka dhan ah dadka rayidka ah, waxayna sababeen dhibaato bani’aadantinimo oo aan la qiyaasi karin.” Ayuu yiri Sanders.

Sanders ayaa intaasi raaciyay “Haddii dunidu ay ilaalin weydo sharciga caalamiga ah, waxaa sii socon doona weerarada waxashnimada ah. Waan ku raacsanahay ICC go’aankeeda.”

Wakiilka Gaarka Qaramada Midoobey ee Xaaladda Xuquuqda Aadanaha ee Falastiin, Francesca Albanese ayaa sheegtay in inkastoo ay jawaabta maxkamaddu soo daahday uu haddana go’aankeedan yahay wax lagu farxo.

Mareykanka iyo Israel oo aan ka mid ahayn dalalka saxiixay maxkamadda ayaa cambaareeyay waaranka soo qabashada.