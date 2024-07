Aqalka Knesset-ka oo ansixiyay qaraar ka dhan ah Dowladnimada Falastiin

Guterres ayaa dunida ku booriyay in la jebiyo gidaarka ay Israel ku horgudubtay rajada bulshada caalamka, si ficil loogu bedelana ay tahay in la soo afjaro colaadda 75-kii sano ee ugu dambeysay ka jirtay Bariga Dhexe.

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, António Guterres ayaa dhawaan ku baaqay in dalalka caalamka ay taageeraan in la helo xalka laba dowladood oo nabad ku wada nool.