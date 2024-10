Aqalka Knesset-ka oo ansixiyay sharci mamnuucaya in UNRWA ka shaqeyso Falastiin

Israel ayaa bishii January sheegtay in 12 ka mid ah Shaqaalaha Hay’adda UNRWA ay ka qayb qaateen weerarkii 7-dii bishii October ee sanadkii hore, iyadoo aan soo bandhigin wax caddeymo ah. Bartamihii sanadkan ayay sidoo kale sheegtay in dagaal-yahanada Falastiiniyiinta ay ka mid yihiin shaqaalaheeda.

Warbaahinta Israel ayaa ku warameysa in sharciyadan ay wax aan macquul ahayn ka dhigayaan in UNRWA ay ka shaqeyso dhulka Falastiiniyiinta, Tel Aviv la’aanteed, maadaama Israel ay haysato Daanta Galbeed, sidoo kalena ay ciidamadeeda ku sugan yihiin xadka Marinka Gaza iyo Masar.