Askar ka tirsan Ciidamada Israel oo markii ugu horreysay lagu qabtay dagaalka Gaza

Xoogaga Xamaas ayaa la xusuustaa in weerarkii October 7-deedii ay ku soo qafaasheen in ka badan 250 qof oo Israeliyiin ah, ayna ku jiraan saraakiil iyo askar ka tirsan Ciidamada Israel qaybahooda kala duwan.

Warbaahinta caalamiga ah ayaa rumeysan in warka Abu Ubaida uu ka soo saaray dhacdadaasi ay xaqiiqda u dhowdahay, isla-markaana ay filayaan in Al Qassam ay soo bandhigto muuqaalka askarta ay sheegeen inay ku qabteen dagaalkii shalay galab ka dhacay Jabalia.