Askar ku dhimatay diyaarad ku burburtay Marinka Gaza

Warbaahinta Israel ayaa ku warameysa in markii ugu horreysay ay noqonayso in diyaarad noocaasi ah ay burburtay, muddo soddon sano ah.

Ma cadda waxa sababay burburka diyaaradda. Wararka qaar ayaa sheegaya in ay ku burburtay rasaas dhanka dhulka laga soo riday, halka warar kalena ay sheegayaan in burburkeeda uu ka dambeeyay cilad ku timid.

Diyaaraddan oo nooceedu uu helicopter ahaa ayaa la sheegay inay soo dhacday, xilli lagu waday in dhaawaca nin askari ahi ay ka qaaddo Marinka Gaza. Askarigan ayaa la sheegay in uu ku dhaawacmay deegaanka Rafah ee cirifka koonfureed ee Marinka Gaza.