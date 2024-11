Axmed Madoobe oo baaq u diray Dowladda Federaalka

Axmed Madoobe ayaa la filayaa in markii saddexaad loo soo dooran doono Madaxweynaha Jubbaland, isagoona in ka badan 10 sano soo hoggaaminayay maamulka uu fadhigiisu yahay Magaalada Kismaayo.

Hoggaamiyaha Jubbaland ayaa sheegay inay ku laabanayaan doorasho dadban, iyadoona uu maamulkiisu sheegay in ay xaq u leeyihiin in doorashadoodu ay noqotay mid ay u madaxbannaan yihiin.