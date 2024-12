Axmed Madoobe oo dib boorka uga jafaya Ahlu Sunnadii Gobolka Gedo

Axmed Madoobe ayaa waxaa la sheegaa in aanu jecleyn Xoogaga Ahlu Sunna, waana sababta uu markii hore u kala diray, balse uu iminka u door bidayo xaaladda haysata, isla-markaana uu mudnaan siinayo dagaalka la sheego in ay ku wanaagsan yihiin.

Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Al Qaadi uu maalmahaanba la xiriirayay xerta iyo odayaasha beelaha gobolka qaarkood, isagoo u sheegaya in la joogo waqtigii Ahlu Sunnada Gedo ay dib uga soo muuqan lahayd fagaareyaasha Jubbaland.

Markii ugu dambeysay ee la arko hawlgal ay ka qayb qaadanayaan Xoogaga Ahlu Sunna wuxuu ahaa hawlgalkii ay Ciidanka Xoogga Dalka iyo kuwa Midowga Afrika ee la oran jiray AMISOM ay bishii July ee sanadkii 2015 maleeshiyada Al Shabaab kaga saareen Degmada Baardheere. Tan iyo xilligaasi xoogagan ayaan lagu arkin furimaha hore ee Gedo, sababtu tahay Jubbaland oo ka shaqeysay in la kala diro, in yar oo ka mid ah mooyee oo ciidamada lagu soo biiriyay.