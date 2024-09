Aysenur Ezgi oo maanta meydkeeda la gaynayo dalka Turkiga

Wasiirka Caddaaladda Turkiga, Yilmaz Tunc ayaa Khamiistii ku celiyay in dalkiisu uu baarayo dhimashada Aysenur Ezgi, isagoo intaasi ku daray in Xafiiska Xeer Ilaalinta ee Ankara uu hoggaaminayo baaritaanka Turkiga.

Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in qorshaha meydkeeda lagu keenayo dalka uu ka dambeeyay, ka dib markii qoyskeeda ay codsadeen in lagu aaso dalkaasi. Ciidamada Israel ayaa lagu eedeeyay in ay madaxa ka toogteen gabadhaasi, oo ka mid ahayd dadka u dhaqdhaqaaqa qaddiyadda qaranimada Falastiin.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Turkiga ayaa sheegtay in ay filayaan in Jimcahan meydkeeda la keeno Turkiga, si halkaasi aas ballaaran loogu sameeyo.