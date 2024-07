Baarlamaanka Jubbaland oo kordhiyay muddada xilheynta Madaxweynaha

Qodobada wax ka bedelka lagu sameeyay ayaa waxaa ka mid ah qodobka 65aad ee Dastuurka Jubbaland, kaas oo caddeynayay in muddada xilheynta Madaxweynaha ay tahay afar sano, balse hadda laga dhigay shan sano iyo qodobka 70aad oo isna qeexayay in Madaxweynuhu aanu xilka u tartami karin wax ka badan laba jeer, haddase laga dhigay mid furan.

Dastuurka ayaa horey u qeexayay in Madaxweynuhu uu laba jeer oo keliya uu isu soo taagi karo xilka madaxtinimada ee maamulkaasi, taas oo hadda laga dhigay mid aan muddeysneyn. Tani ayuu macnaheedu yahay in Madaxweynaha ay mar kastaba u furan tahay inuu u tartami karo Xafiiska Madaxtooyada.