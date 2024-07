Baarlamaanka Turkiga oo ansixiyay in Ciidamada Militariga loo diro Somaliya

Muqdisho iyo Ankara ayaa heshiiskan gaaray, ka dib markii Dowladda Federaalka ay si weyn uga carootay heshiiskii is afgaradka ahaa ee ay 1-dii bishii January Magaalada Addis Ababa ku gaareen Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi iyo Raysal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed, kaas oo Itoobiya u ogolanayo in laga kireeyo marin badeed. Somaliland ayaana sheegtay in heshiiskaasi ay ku bedelaneyso aqoonsi.

