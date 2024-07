Barakac ballaaran oo ka socda Khan Yunis (SAWIRRO)

Saraakiisha Qaramada Midoobey ayaa sheegay in Ciidamada Israel ay si ula kac ah u diidan yihiin in gurmadka bani’aadantinimo uu gaaro kuwa u baahan.

Inta badan dadkan ayaa ah kuwii ay Ciidamada Israel billihii May iyo June ka soo barakaciyeen qaybaha deegaanka Rafah, oo 7-dii bishii May ay hawlgal dhinaca dhulka ah ka bilaabeen. Ciidamada Israel ayaa weeraray Rafah oo caalamka uu u tixgelinayay aag bani’aadantinimo, maadaama ay gabaad ka dhigteen 1.5 milyan oo Falastiiniyiin ah, oo si khasab ah looga soo barakaciyay guryahooda.