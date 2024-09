Bariga Dhexe oo mar kale qarka u saaran isku dhac ballaaran

Cabsida hadda ka jirta gobolka waa in dadku ay ka baqayaan in gobolku uu isla qarxo, taasna ay cawaaqib ba’an ku yeelaneyso Bariga Dhexe.

Iran ayaa horey uga digtay in Israel ay weerar dhinaca dhulka ah ku qaaddo dalka Lubnaan, waxayna Tehran sheegtay in ay si buuxda u garab taagan tahay Xisbullah.

Wararka ayaa sheegaya in Netanyahu uu doonayo in xiisadda labada dhinac loo bedelo dagaal goboleed, oo ay qayb ka yihiin Mareykanka iyo Iran.

Labada dhinac ayaa 25-kii bishii August ku sigtay dagaal toos ah, ka dib duqaymo aan caadi ahayn oo ay is weydaarsadeen, iyadoo Xisbullah ay garaacday illaa duleedka Magaalada Tel Aviv. Diblomaasiyadda oo xilligaasi shaqeysay ayaa sahashay in xiisadda la xakameeyo.

Naim Qassem ayaa ku celiyay in Xisbullah aanay ka noqon doonin mowqifkeeda ah in la sii wado gantaalaha ay ku garaacayaan deegaanada waqooyiga Israel, taas oo uu sheegay inay jawaab u tahay weerarada arxan-darrada ah ee ay Israel ka waddo Marinka Gaza.

Waxa uu sheegay in dagaal noocan oo kale ah aanu horseedi doonin in guryahooda ay ku soo laabtaan dadka barakaca ku maqan, balse ay Israeliyiintu kala kulmi doonaan barakacin kaloo baahsan.

Naim Qassem ayaa sheegay in Xisbullah aysan dooneyn dagaal toos ah oo labada dal ah, balse haddii Israel ay duulaan ku soo qaaddo dalkaasi ayuu sheegay in ay jawaab adag ka bixin doonaan.

Wasiirka ayaa tilmaamay in ujeedku uu yahay in Israeliyiinta barakaca uga maqan waqooyiga Israel lagu soo celiyo guryahooda. Illaa boqol kun oo Israeliyiin ah ayaa ku barakacay xiisadda xuduudda.

Wasiirka Difaaca Israel, Yoav Gallant ayaa sheegay in ciidamadu ay diyaar u yihiin in la ballaariyo hawlgalka jiidda waqooyi, iyadoo markaas dagaal lala gelayo Xisbullah.

TV-ga Channel 13 ee Israel oo soo xiganaya xafiiska Netanyahu ayaa sheegay in Raysal Wasaaruhu uu go’aan ku gaaray in la weeraro Ururka Xisbullah, ka dib markii ay kordheen gantaalaha ay dhinacyadu isku weydaarsanayaan deegaanada xuduudda ee labada dal.