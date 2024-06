Belgium-ka oo ka horyimid dembiyada ka dhacaya Marinka Gaza

Petra De Sutter ayaa sheegtay in dilka aan loo meel dayin ee loo gaysanayo dadka rayidka ah, oo ay ku jiraan carruurta ay liddi ku yihiin xeerarka caalamiga ah, waxayna si xun u jebinayaan bay tiri amarkii Maxkamadda Caddaaladda Caalamiga ah ee ICJ, ee ahaa in la joojiyo weerarada lagu hayo dadka rayidka ah.

