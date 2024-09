Biden iyo Starmer oo aan ballanqaad u sameynin Ukraine, ka dib digniintii Putin

Si kastaba ha-ahaatee Zelensky ayaa marar badan ku celceliyay in aqbalaadda codsigooda ay tahay midda keliya ee lagu soo afjari karo dagaalka dalkiisa. Zelensky ayaa sheegay in cadaadiskooda militari ay Moscow ku khasbeyso inay aqbasho heshiiska nabadda ee lagu soo afjarayo dagaalka Ukraine.

Vladimir Putin, Madaxweynaha Ruushka ayaa Khamiistii ka digay in gantaalaha reer galbeedka lagu soo weeraro dalkiisa, haddii kalena ay noqon doonto in NATO ay si toos ah ugu lug leedahay dagaalka Ukraine.

Madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in dalkiisu aanu gaari karin guusha dagaalka, isla-markaana ay guushooda ku xiran tahay in la qaado xayiraadda gantaalahaasi.

Geba-gabadii kulanka, Raysal Wasaaraha Ingiriiska oo wax laga weydiiyay inuu Biden ku qanciyay in gantaalahooda loo adeegsan karo gudaha Ruushka ayuu sheegay in ay isaga iyo Biden yeesheen kulan wax ku ool ah.

Madaxweyne Biden ayaa sheegay in dalkiisa ay ka go’an tahay in Ingiriiska uu ku garab istaago taageerada dalka Ukraine, si ay isaga caabiyaan duulaanka Ruushka.