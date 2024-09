Biden oo wax laga xumaado ku tilmaamay weerarka lagu hoobtay ee ka dhacay Poltava

Madaxa Maamulka Militariga ee Poltava, Filip Pronin ayaa sheegay in masuuliyiintu ay rumeysan yihiin in illaa 18 qof ay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha.

Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in illaa 10 dhisme oo kale uu burbur ka soo gaaray weerarka, isagoo intaasi ku daray in burburka dhismayaasha laga baadigoobayo, haddii ay jiraan dad nool.