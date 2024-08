Blinken oo ka hadlay dilka Hoggaamiyihii Ururka Xamaas

Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka, Antony Blinken ayaa ka gaabsaday inuu cambaareeyo dilka aroornimadii hore ee saakay Hoggaamiyihii Ururka Xamaas, Ismail Haniyeh loogu gaystay dalka Iran.

Wasirka ayaa sheegay inuusan dalkiisu waxba kala socon dilkaasi amaba inaanu ku lug lahayn tallaabada lagu dilay Hoggaamiyihii Xamaas, isaga oo intaasi ku daray inaanu sheegi karin waxa dhacdadani ay ka dhigan tahay.

Wasiirka ayaa Warbaahinta u sheegay in Washington ay sii wadi doonto doorkeeda dhexdhexaadinta, si loo joojiyo dagaalka ka soconaya Marinka Gaza.

Waxa uu carabka ku adkeeyay in dowladdiisu ay dooneyso in xabad joojin rasmi ah ay ka dhaqangasho Marinka Gaza, si loo soo afjaro xaaladda adag ee ay ku nool yihiin dadka reer Gaza, isagoona dhinacyada ku booriyay in laga wada shaqeeyo, sidii lagu heli lahaa in xabad joojin laga sameeyo Gaza.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa sidoo kale ku baaqay in laga hortago in colaadda ay ku fiddo Bariga Dhexe, taasna lagu heli karo in la joojiyo colaadda Gaza.

“Waxaan ka shaqeynaynaa in meel fiican laga gaaro xaaladda Gaza, laakiin sidoo kalena waa inaan ka hortagno in colaaddu ku baahdo, hadday tahay Lubnaan (Xisbullah), hadday tahay Badda Cas (Xuuthiyiinta Yemen) amaba Ciraaq, Suuriya iyo Iran.” Ayuu yiri Wasiirku.

Wasiir Blinken ayaa yiri “Waxa keliya ee inaysan middaasi dhicin oo waxa wanaagsan keenaya waa xabad joojinta Gaza.”

Blinken ayaa intaasi ku daray “Waxaan ogahay muhiimadda ay leedahay xabad joojinta iyo sidoo kale inaan ka shaqayno arrintaasi, maalin walba.”

Geerida Ismail Haniyeh ayaa dib u dhigi karta dadaalada lagu doonayo in xabad joojin ka dhaqangasho Marinka Gaza.

Israel ayaa lagu cambaareeyay inay xudun u tahay deganaanshiya la’aanta ka jirta Bariga Dhexe, sababtu tahay inay diidan tahay xaqa ay shacabka Falastiiniyiinta u leeyihiin inay yeeshaan dowlad la aqoonsan yahay.

Israel ayaa la fahamsan tahay in middaasi ay taageero xoog leh kaga haysto xulafadeeda reer galbeedka, oo Mareykanku uu ugu weyn yahay.

Taageerada militari iyo midda siyaasadeed ee Mareykanku la garab taagan yahay Israel ayaa muhiim u ah joogitaankeeda gobolka.

Mareykanka ayaa cambaareyn xoog leh kala kulmay dunida taageeradiisa indha la’aanta ah ee Israel, taas oo keentay kororka baahsan ee dhimashada iyo dhaawaca shacabka Falastiiniyiinta oo caalamka uu aad uga naxay.

Xiisadda weyn ee maanta ka jirta gobolka ayaa sabab u ah carrada xoogga leh ee ka dhalatay weerarada waxashnimada ah ee ay Israel ka waddo Marinka Gaza.