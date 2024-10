Blinken oo Raysal Wasaaraha Lubnaan gaarsiiyay farriinta Mareykanka

Madaxda Sirdoonka Mareykanka iyo Israel ayaa lagu wadaa in Axadda ay taggaan dalkaasi Qatar, si ay madaxda dalkaasi uga la hadlaan, sidii dib loogu bilaabi lahaa wada hadalada xabad joojinta Gaza iyo heshiiska maxaabiis is dhaafsiga ee Xamaas iyo Israel.

Blinken oo ah diblomaasiga ugu sarreya Mareykanka ayaa Khamiistii Magaalada Doha ka sheegay in loo baahan yahay in dib loo bilaabo wada hadaladii xabad joojinta Gaza, sii deynta Israeliyiinta lagu haysto gudaha Marinka Gaza iyo in la taageero Falastiiniyiinta noloshooda uu dagaalku baabi’iyay.

Wasiir Safadi ayaa sheegay in gobolku uu ku jiro waqti cabsi leh, isla-markaana uu qarka u saaran yahay in dagaalku uu wada gaaro gobolka oo dhan.