Booliska oo xiray 210 oo qof, ka dib mudaaharaadkii Nairobi (SAWIRRO)

Dhanka kale gadoodka ay dadweynuhu sameeyeen ayaa horseeday in durbaba la laayo qaar ka mid ah canshuur kordhintii la soo jeediyay, oo ay ka mid yihiin canshuuraha lagu soo rogay raashiinka quutul daruuriga (Sida burka) iyo adeegga lacagaha la isaga diro teleefanada gacanta, oo Dowladda Kenya ay dooneysay in lagu kordhiyo canshuur dhan boqolkiiba lix iyo toban (16%). Qorshaha ayaana ahaa in Baarlamaanka uu meelmariyo hindise sharciyeedkan, ka hor 30-ka bishan June.

You may also like