Boqorka Spain oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay Safiirka Falastiin (SAWIRRO)

Bannaanbaxyada ka dhanka ah Israel ee ka socdo dalalka reer galbeedka ma ahan oo keliya mid lagu doonayo in lagu aqoonsado Dowladda Falastiin, waxayse sidoo kale dadku doonayaan in la joojiyo hubka iyo qalabka militari ee loo dhoofiyo Tel Aviv, si mustaqbalka ay dhiig joojin ugu noqoto Falastiiniyiinta, Israel-na ay u hagaajiso habdhaqankeeda.

Spain oo ay wehliyaan Ireland iyo Norway ayaa bishii May ku dhawaaqay inay si buuxda u aqoonsadeen dowladda ay leeyihiin shacabka Falastiiniyiinta, waxayna sheegeen inay rajeynayaan in dowladaha kale ee Yurub-na ay qaataan mid la mid ah go’aankooda. Slovenia ayaana horaantii bishii June ku dhawaaqday aqoonsigeeda Dowladda Falastiin. Dowlado kale oo reer Yurub ah ayaana la filayaa inay jidkaasi qaadaan.