Bulshada Gobolka Hiiraan oo loogu baaqay inay xoojiyaan la dagaalanka Al Shabaab

Ciidanka Xoogga Dalka, kuwa Hirshabelle iyo dadka deegaanka oo is garabsanaya ayaa wejigii 1aad ee dagaalka ku guuleystay in ay Shabaabka ka saaraan dhulkii ay ka joogeen bariga labada gobol ee Hirshabelle, iyadoona haatan ay Shabaabku ku harsan yihiin galbeedka goboladaasi.

You may also like