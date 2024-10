Caalamka oo si adag u cambaareeyay ficilada aan la aqbali karin ee Israel

Paris iyo Washington ayaa ku taliyay in la xoojiyo oo la tayeeyo Ciidamada Qalabka Sida ee Lubnaan iyo in dowladda dalkaasi laga caawiyo inay hanato ammaanka dalka oo dhan.

Giorgia Meloni ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in sidoo kale ay xiriirtay Wasiirka Difaaca Israel, isla-markaana ay u sheegtay in waxa dhacaya ay yihiin wax aan la aqbali karin.