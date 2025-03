Cali Aadan Muumin oo lagu xiray Magaalada Muqdisho

Wararka ayaa sheegaya in goor sii horreysay laga dalbaday in qoraalka uu bartiisa ka saaro, balse uu ku adkeystay in warka uu ka helay ilo sugan, sidaasi daraadeedna aanu ka saari doonin.

Ilaha ku dhow dhow hay’adaha ammaanka ayaa sheegaya in ninka Saxafiga ah lagu haysto qoraal uu ku sheegayay in maleeshiyada Al Shabaab ay go’doomiyeen Magaalada Jowhar.

“Waxaa la horgayn doonnaa maxkamadda awoodda u leh.” Ayaa lagu yiri qoraalka oo sidoo kale shacabka loogu jeediyay “Muwaadiniinta Soomaaliyeed waxaa la farayaa in aysan qayb ka noqonin qalqalgelinta amniga iyo faafinta wararka been abuurka.”