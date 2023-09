Cali Jeyte oo wacad ku maray inuu u aargudi doono dadka lagu laayay Beledweyne

Jeyte ayaa hadalkiisa ku xoojiyay in Madaxweynaha Dowladda Federaalka, Xasan Sheekh Maxamuud uu u igmaday in uu hoggaamiyo hawlgalka gobolka, dadka deegaankana ay tahay in dagaalka ka qayb qaataan.

“Annaga shirkii Dhuusamareeb ayaan ka nimid, shirkaasi wuxuu ahaa shir looga tashanayo nimankaas, sidii Somaliya looga saari lahaa. Waxba kala qarsan mayno nimankaas in Somaliya laga saaraa loo baahan yahay, waxaana idiin sidnaa annagoo idinka idiin metelayno aan soo qaadnay Shabaab in lala dagaalamo, inaad nala qaaddaana waan rabnaa.” Ayuu yiri Cali Jeyte.