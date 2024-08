Caqabad kale oo soo wajahday gargaarka bani’aadantinimo ee Suudaan

Sidoo kale waxay sheegtay in roobabku ay saameeyeen in ka badan 317 kun oo qof, isla-markaana ay ku barakaceen 118 kun oo qof.

Burburka buundooyinkan ayaa caqabad ku ah in kaalmada bani’aadantinimo la gaarsiiyo dadka ku nool Darfur, oo halis ugu jira macluul, tanina waxay quus gelineysaa dadkii ka rajada qabay inay heli doonaan gargaarka naf badbaadinta ah, haddii xukuumadda uu fadhigeedu yahay Port Sudan ay ogolaatay in la furo Isgoyska Adre ee ku yaala xuduudda Suudaan iyo Chad.

Tani ayaa ka dhigan in uu go’ay isku xirka bariga, galbeedka, bartamaha iyo koonfurta Darfur, waana gobolka baahida ugu badan ee bani’aadantinimo ay ka jirto. Raadiyaha Dabanga ayaa sheegay in tobanaan qof ay dhinteen, ka dib markii uu Axaddii dumay biyo xireenka Arbaat, oo 38km dhanka waqooyi kaga beegan Magaalada Port Sudan. Magaaladan ayaa waxaa hadda ku shaqeeya Dowladda Militariga, diblomaasiyiinta iyo hay’adaha gargaarka, sidoo kale waxaa ku soo barakacay boqolaal kun oo barakacayaal ah.