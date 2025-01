Caqabaddii ugu weyneyd oo soo wajahday heshiiska xabad joojinta Gaza

Mareykanka waa dalka ugu weyn ee ballanqaaday xaqiijinta heshiiska, waana dalka ugu muhiimsan ee xulafada dibadda ee Israel. Ma cadda waxa Madaxweyne Donald Trump uu ka yeeli doono arrintan, kaas oo horey u sheegay in uu isagu yahay kan ka shaqeeyay in heshiiskan la gaaro.

Smotrich ayaa xukuumadda wadaagga ah kula gorgortamaya in la sii wado dagaalka uu sheegay in lagu burburinayo awoodda militari ee Xamaas.

Xamaas ayaa iyana ku andacooneysa in lagu heshiiyay in qaybta labaad ee maxaabiista la is dhaafsanayo ay ku sii deyso afar dumar ah, dumarkiina ay sii deysay, gabadhaasina ay dib xorriyaddeeda u heli doonto toddobaadka soo socda.

War ka soo baxay Xafiiska Raysal Wasaaraha ayaa lagu sheegay in Israel aysan ogolaan doonin in barakacayaasha Falastiiniyiinta ay dib ugu laabtaan guryahooda waqooyiga Marinka Gaza.

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa gelinkii dambe ee Sabtidii qaaday tallaabo khatar ku ah in si sax ah loo dhaqangeliyo wejiga koowaad ee heshiiska xabad joojinta Gaza iyo maxaabiis is dhaafsiga, iyadoo aan la gaarin labada weji ee soo socda.