Ciidamada cusub Midowga Afrika ee dalka, tiradooda iyo waqtiga hawlgalkooda

Hawlgalka Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ee Somaliya ayaa yeelan doona magac cusub, marka la gaaro bisha January ee sanadka 2025, iyadoona uu is bedelayo qaabkii ay ku shaqeynayeen.

Hawlgalkan ayaa loogu magac-daray AUSSOM (Hawlgalka Taageerada & Xasillinta ee Somaliya), kaas oo bedelaya Hawlgalka ATMIS oo waqtigiisu ku egyahay 31-ka bisha December ee sanadkan.

Ururka Midowga Afrika ayaa ugu talagalay Hawlgalka Taakuleynta Midowga Afrika ee Somaliya in Dowladda Soomaaliyeed lagaga caawiyo la dagaalanka maleeshiyada Al Shabaab iyo xaqiijinta nabadgelyada dalka.

Dowladda Federaalka iyo Midowga Afrika ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ka shaqeynayay qorshaha cusub ee ciidamada lagu keenayo dalka, qaabka ay ku shaqeynayaan iyo weliba tiradooda.

Dowladda Federaalka ayaa bilowgii qorsheyneysay in hawlgalkan uu noqdo mid ku-meel-gaar ah, oo aan waxba kaga bedelneyn midkii ATMIS oo dagaalka hoggaankiisana ay yeeshaan Ciidamada Dowladda ee la dagaalanka kula jira maleeshiyada Al Shabaab, balse khatarta amni ee Al Shabaab ayaa keentay in loo baahdo in ciidanka cusub ee Midowga Afrika ay safka hore ka noqdaan dagaalka, iyagoo markaasi qayb ka noqonaya hawlgalada dib-u-xoreynta iyo xasillinta ee goobaha laga saaro Al Shabaab.

Horaan, Villa Somalia ayaa ku andacooneysay in ciidamadeeda ay ku filan yihiin amniga dalka, marka dhammaadka sanadkan ay dalka isaga baxaan Ciidanka ATMIS, inkastoo mowqifkeedaasi uu wax iska bedelay, ka gadaal markii walaac xoog leh laga muujiyay in ka bixitaanka Ciidanka ATMIS ee dalka ay sahleyso in Shabaabku ay dib ugu soo xoogeystaan gobolada dalka qaarkood.

Iyadoo laga duulayo khatarta amni ee jirta ayaa waxay keentay in Villa Somalia ay dalalka deeqbixiyeyaasha ka codsato in weli ay u baahan tahay in laga kaalmeeyo dhanka amniga iyo la dagaalanka Shabaabka hubeysan, maadaama ciidamadeeda aysan u diyaarsaneyn in ay si buuxda ula wareegaan amniga dalka. Villa Somalia ayaa deeqbixiyeyaasha ku boorisay inay sii wadaan taageeradooda dhaqaale ee Ciidanka Midowga Afrika.

Warsaxaafadeed ka soo baxay Midowga Afrika ayaa lagu soo dhaweeyay Dowladaha Masar iyo Jabuuti, oo ciidamo ku yaboohay hawlgalkan.

Ciidamada cusub ee dalka iman doona ayaa la qiyaasayaa inay tiradoodu noqon doonto laba iyo toban kun (12,000) oo askari, iyadoo uu waqtigoodu noqonayo saddex sano illaa shan sano.

Hawlgalka AUSSOM ayaa noqonaya kiisii 3aad ee ciidamo ka socda Midowga Afrika ay kaga hawlgalaan dalka, wax ka yar muddo 20 sano ah.

Hawlgalkii ugu horreyay Midowga Afrika ee dalka ayaa la sameeyay sanadkii 2007, markaas oo loogu magac-daray AMISOM, iyadoona waqtigii Hawlgalka AMISOM uu dhammaaday 31-kii bishii March ee sanadkii 2022, waxaana xilligaasi lagu soo bedelay Hawlgalka ATMIS ee hadda uu waqtigiisa sii dhammanayo.