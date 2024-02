Ciidamada Israel oo dad fara-badan ka kaxeystay isbitaalka ay hawlgalka ka wadaan

Afhayeen u hadlay Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO) oo lagu magacaabo Tarik Jasarevic ayaa sheegay in shaqaalahooda ay isku dayayaan inay gaaraan isbitaalka, ka dib weerarkii Israel.

Taliska Militariga Israel ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay illaa labaatan qof, oo lala xiriirinayo dagaal-yahanada Ururka Xamaas. Taliska ayaa sheegay in ay tuhunsan yihiin in dadkan ay ka qayb qaateen weerarkii October 7-deedii.

Afhayeenka ayaa sheegaya in koronto la’aanta ka jirta isbitaalka iyo sahayda caafimaad ee loo baahan yahay in la geeyo oo la hortaagan yahay ay halis gelineyso daryeelka bukaanka.

Wasaaradda ayaa sheegtay in shan qof oo bukaan ahaa ay Jimcihii u dhinteen daryeel la’aan, ka dib markii la jaray korontada isbitaalkaasi oo keentay in bukaanka ay oxygen la’aan u geeriyoodaan.