Ciidamada Israel oo dib looga soo riixay tuulo ku taala Lubnaan oo ay doonayeen inay galaan

Tani waxay ka dhigeysaa in Israel ay hadda in ka badan labaatan kun oo askari ay ka joogaan xuduudda, isla-markaana ay la dagaalamayaan Xoogaga Xisbullah.

Ciidamada Israel ayay caqabad xoog leh ka haysataa xaqiijinta, waxa lagu sheegay istiraatiijiyadda dagaalka Tel Aviv ee la xiriirta in Xisbullah 30km laga dheereeyo deegaanada xuduudda, si ay halkaasi uga dhigaan goob nabdoon iyo in Israeliyiinta qaxday ay si ammaan ah ugu soo laabtaan deegaanada waqooyiga Israel.

Xisbullah ayaa war ay xalay soo saartay ku sheegtay in mid ka mid ah taangiyada Militariga Israel ay la heleen gantaalka lidka taangiyada, kaas oo ay sheegtay in lagu gubay meel dhanka bari kaga beegan duleedka tuuladaasi.