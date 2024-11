Ciidamada Israel oo gaaray bariga Webiga Litani ee koonfurta Lubnaan (SAWIRRO)

Su’aasha ay dadku is weydiinayaan ayaa ah in ciidamadaasi ay gudaha ugu sii siqi doonaan koonfurta Lubnaan, inta ay ka gaarayaan waqooyiga Webiga Litani iyo inay dib ugu laaban doonaan xuduudda.

Taliska ayaa bayaan ku sheegay in hawlgalka lagu burburiyay fariisimihii Xisbullah iyo tobanaan ka mid ah gantaaladeeda. Taliska kama aanay hadlin, haddii wada hadalada socdaa ay saamayn ku yeelan karaan hawlgaladooda iyo in kale.

Taliska ayaa sheegay in ciidamadu ay sii socon doonaan, illaa iyo inta ay ka xaqiijinayaan hadafkooda dagaalka, oo ah in ay gaaraan waqooyiga Webiga Litani, si halkaasi looga saaro Ururka Xisbullah. Goobaha ay Xisbullah kaga sugan tahay qaybta waqooyi ee webiga ayaa illaa 30km u jira xuduudda.