Ciidamada Israel oo gudaha ugu sii siqaya dhulka Suuriya

Wasiirka Arrimaha Dibadda Israel, Gideon Sa’ar ayaa sheegay in Israel ay si weyn ugu diyaargarowday ka hortaga in kooxaha fallaagada ee Suuriya ay helaan kaydka hubka kiimikada ee dowladdii dalkaasi.

Wasiirka ayaa tilmaamay in Tel Aviv ay dooneyso in ciidamadeeda ay gudaha Suuriya ka sameeyaan aag difaac oo ka caagan hubka iyo khatarta, waxa uu ku sheegay argagixisada koonfurta Suuriya.

Warbaahinta gobolka ayaa warineysa in Ciidamada Israel ay gaareen deegaanka Qatana oo qiyaastii 22km u jira Magaalada Dimishiq. Lama oga ujeedada dhabta ah ee ka dambeysa is ballaarintooda iyo qabsashada dhulka Suuriya.